Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 18 de junio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.444,35 pesos colombianos.

En el mercado del Dólar, la cotización retrocedió ligeramente en la última semana (-0.29%) y acumuló una caída más pronunciada en el último año (-10.81%), señalando una tendencia bajista.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 14.57%, indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, superando la volatilidad anual del 13.29%.

En la última sesión, la cotización del Dólar subió frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, el Dólar registró una fuerte caída durante cinco jornadas, un repunte de dos, otro retroceso de dos y un cierre con leve alza; en conjunto, acumuló una baja y mostró volatilidad.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un creciente interés en la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es esencial tener en cuenta que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este jueves, 18 de junio de 2026,

El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 344435.01 pesos colombianos; comprar 200 dólares cuesta 688870.02 pesos colombianos y comprar 500 dólares cuesta 1722175.05 pesos colombianos.