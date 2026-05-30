Más de 500 años después del arribo de Cristóbal Colón al continente, un estudio científico reveló que su tripulación no estaba compuesta por tres carabelas, como se sostiene en los textos históricos. Esta afirmación fue desmentida por la Real Academia de Historia, el Gobierno de México y la revista National Geographic.

El explorador proveniente de la Corona de Castilla desembarcó en la isla de Guanahaní y la designó como San Salvador un 12 de octubre de 1492, lo que corresponde a lo que hoy se conoce como las Bahamas.

A partir de ese suceso, surgieron controversias respecto a su relación con los nativos y el relato se modificó a lo largo de las generaciones.

Cómo estaba compuesta la tripulación de Cristóbal Colón al llegar a América

El descubrimiento de América describe cómo las tres carabelas navegaron el océano Atlántico con el propósito de explorar el continente. La expedición fue llevada a cabo por **La Niña**, **La Pinta** y **La Santa María**, que fueron los primeros barcos en partir.

Cristóbal Colón nos “mintió”: su llegada a América no fue en tres Carabelas como dicen los libros de historia (foto: archivo).

Sin embargo, un artículo publicado en National Geographic establece que la expedición consistió en dos carabelas y una nao.

La Pinta y La Niña : estas eran carabelas ágiles y veloces, adecuadas para exploraciones costeras rápidas. Tenían capacidad para transportar entre 20 y 30 marineros cada una y sus velas latinas facilitaban maniobras precisas en aguas ignotas. La Pinta estaba bajo el mando de Martín Alonso Pinzón, mientras que La Niña era comandada por Vicente Yáñez Pinzón.

La Santa María: esta era una nao, no una carabela. De mayor tamaño y robustez, funcionaba como buque insignia para transportar provisiones, una tripulación más numerosa y soportar las largas travesías oceánicas. Colón ejerció como capitán de este barco.

Mitos y hipótesis sobre los viajes de Colón a América: ¿Quién era realmente?

La existencia del explorador y sus cuatro viajes a América (entre 1492 y 1504) generó un sinfín de mitos e hipótesis. Muchas de las más reconocidas cuestionan la nacionalidad de Colón, su condición de primer europeo en arribar a América y el verdadero propósito de su travesía.

Los misterios relacionados con este explorador mantuvieron un intenso debate en el ámbito académico, resaltando la necesidad de un análisis más meticuloso sobre su figura y los acontecimientos que rodearon sus expediciones.

Cristóbal Colón nos “engañó”: su llegada a América no fue en tres embarcaciones como dicen los libros de historia (foto: archivo)

¿Cuál es la verdadera identidad de Cristóbal Colón?

Si bien se lo asocia con España, el explorador nació en Génova (Italia) alrededor de 1451. Sin embargo, existen debates, ya que algunos estudios genéticos recientes sugieren que podría haber sido judío sefardí de origen español, posiblemente de Valencia y que fue convertido al catolicismo para huir de la inquisición.

Otras fuentes, como la Enciclopedia Britannica, lo catalogan como explorador italiano, pero su verdadera identidad sigue siendo un enigma.

Cristóbal Colón no fue el primer europeo en pisar América

No lo fue. El primero fue el vikingo Leif Erikson, quien llegó a Norteamérica (posiblemente Terranova) en el año 1000 d.C, de acuerdo a las sagas nórdicas. Sin embargo, su impacto fue mínimo debido a la ausencia de colonizaciones posteriores.

Colón marcó un antes y un después, al ser el catalizador del contacto entre Europa y América, iniciando la era de la globalización con el célebre intercambio colombiano (maíz a Europa, caballos a América y viceversa).

Redefiniendo a Colón: Nuevas Perspectivas Históricas y Culturales

Cristóbal Colón llegó a América en una travesía donde buscaba una nueva ruta marítima hacia Asia para comerciar especias. No obstante, su cálculo de la circunferencia de la Tierra era erróneo. Este explorador consideró que podría alcanzar las Indias navegando hacia el oeste a través del Atlántico, lo que finalmente lo condujo al continente americano.

En particular, pensaba que al navegar hacia el oeste podría arribar a Asia, concepto fundamentado en una evaluación incorrecta de la circunferencia de la Tierra que subestimaba su verdadero tamaño.

Al desembarcar, creyó que había llegado a las Indias, cuando en realidad accedía a un continente desconocido para los europeos. Colón falleció convencido de haber encontrado una nueva vía hacia Asia.

Más allá del debate sobre la identidad de Colón, nuevas investigaciones sugieren que su exploración abrió nuevas rutas comerciales entre Europa y América que cambiarían el comercio global para siempre.Estudios recientes analizan el impacto cultural del viaje de Colón, resaltando que las interacciones con los nativos modificaron tradiciones y contribuyeron a la fusión de culturas en las Américas.

Fue un relato romántico, divulgado en el siglo XVI por el cronista Bartolomé de las Casas. La reina Isabel brindó un apoyo limitado, mientras que la mayor parte de los fondos fue proporcionada por banqueros genoveses y florentinos en Sevilla. Adicionalmente, Colón contribuyó con más de un tercio de sus propios recursos económicos.

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