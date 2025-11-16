En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 15 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0268 (Sobrinos) y las letras son: G P V Z.
|1°
|0268
|11°
|0881
|2°
|5071
|12°
|9291
|3°
|0571
|13°
|4393
|4°
|3394
|14°
|6043
|5°
|1583
|15°
|3896
|6°
|4810
|16°
|4776
|7°
|7803
|17°
|5154
|8°
|2561
|18°
|5789
|9°
|7214
|19°
|5118
|10°
|7378
|20°
|7623
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 15 de noviembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 15 de noviembre. A la cabeza salió el número 8009 - Arroyo.
|1°
|8009
|11°
|0467
|2°
|3013
|12°
|7970
|3°
|8881
|13°
|1754
|4°
|8452
|14°
|8432
|5°
|2408
|15°
|5942
|6°
|5906
|16°
|1371
|7°
|5798
|17°
|2285
|8°
|5178
|18°
|6269
|9°
|8096
|19°
|1478
|10°
|3578
|20°
|5398
¿Cuáles son los premios de la quiniela?
Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostantes.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.
¿Qué significa soñar con sobrinos?
Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la importancia de las relaciones cercanas. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de protección, amor y el deseo de cuidar a los seres queridos en la vida real. Además, los sobrinos en los sueños pueden representar aspectos de la infancia o la inocencia que se desean recuperar. También pueden indicar la necesidad de jugar, divertirse y disfrutar de momentos ligeros en medio de las responsabilidades diarias.
¿Qué significa soñar con arroyo?
Soñar con un arroyo puede simbolizar la fluidez de las emociones y la conexión con la naturaleza. Este tipo de sueño a menudo refleja un estado de paz interior y la capacidad de adaptarse a los cambios en la vida.
Además, un arroyo en los sueños puede representar el paso del tiempo y el flujo de experiencias. Puede ser un recordatorio de la importancia de seguir adelante y dejar que las corrientes de la vida te guíen hacia nuevas oportunidades.