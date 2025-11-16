Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 15 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0268 (Sobrinos) y las letras son: G P V Z.

1° 0268 11° 0881 2° 5071 12° 9291 3° 0571 13° 4393 4° 3394 14° 6043 5° 1583 15° 3896 6° 4810 16° 4776 7° 7803 17° 5154 8° 2561 18° 5789 9° 7214 19° 5118 10° 7378 20° 7623

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 15 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 15 de noviembre. A la cabeza salió el número 8009 - Arroyo.

1° 8009 11° 0467 2° 3013 12° 7970 3° 8881 13° 1754 4° 8452 14° 8432 5° 2408 15° 5942 6° 5906 16° 1371 7° 5798 17° 2285 8° 5178 18° 6269 9° 8096 19° 1478 10° 3578 20° 5398

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la importancia de las relaciones cercanas. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de protección, amor y el deseo de cuidar a los seres queridos en la vida real. Además, los sobrinos en los sueños pueden representar aspectos de la infancia o la inocencia que se desean recuperar. También pueden indicar la necesidad de jugar, divertirse y disfrutar de momentos ligeros en medio de las responsabilidades diarias.

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo puede simbolizar la fluidez de las emociones y la conexión con la naturaleza. Este tipo de sueño a menudo refleja un estado de paz interior y la capacidad de adaptarse a los cambios en la vida.

Además, un arroyo en los sueños puede representar el paso del tiempo y el flujo de experiencias. Puede ser un recordatorio de la importancia de seguir adelante y dejar que las corrientes de la vida te guíen hacia nuevas oportunidades.