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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 11 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2014 (Borracho) y las letras son: E M V Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 11 de julio

 1°2014 11°7745 
 9858  12°3503
 3°8720  13°8215 
 9984  14°2250 
 8147  15°3685 
 6°3798  16°9201
 2670  17°1002 
 6865  18°6673 
 1980  19°3387 
 10°8487  20°4519 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 11 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 11 de julio. A la cabeza salió el número 5253 - El Barco.

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 1°5253 11°6361 
 0194   12°6223
 3°4736  13°0871 
 8169  14°3380 
 5072  15°9764 
 6°3519  16°0858
 9317  17°6596 
 7721  18°2479 
 6516  19°5594 
 10°6044  20°4635 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los jugadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho suele reflejar descontrol, evasión o confusión emocional. Indica que alguna área de tu vida necesita límites y mayor claridad.

Si tú eres el borracho en el sueño, puede ser una advertencia sobre excesos o decisiones impulsivas. Si ves a otro borracho, señala influencias negativas o entornos que nublan tu juicio.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con un barco suele representar un viaje personal, transición y deseo de avanzar hacia nuevas metas. También refleja cómo gestionas tus emociones y tu capacidad de elegir rumbo.

Si navega en mar tranquilo, indica confianza y progreso; en tormenta, incertidumbre o miedo al cambio. Hundido o a la deriva advierte pérdida de control y necesidad de replantear el camino.