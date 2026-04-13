El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 11 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 4250 (El Pan) y las letras son: G L R V. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 11 de abril. A la cabeza salió el número 5201 - Agua. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el deseo de estabilidad emocional y material. Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y bienestar. Soñar con agua puede simbolizar emociones y el estado emocional del soñador. El agua a menudo representa la vida, la purificación y la renovación, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de cambio o transformación personal. Además, el tipo de agua en el sueño puede tener diferentes significados. Por ejemplo, el agua clara puede indicar claridad y paz, mientras que el agua turbia puede reflejar confusión o problemas emocionales que necesitan ser abordados.