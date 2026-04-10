La Ley de Sucesiones establece situaciones específicas en las que los bienes heredados no pueden ser divididos ni utilizados libremente durante un período extenso. Esta circunstancia provoca incertidumbres entre herederos y familiares, especialmente cuando el plazo puede extenderse hasta 10 años. El núcleo de estos casos se centra en la denominada indivisión forzosa, una figura legal que restringe el uso y la disposición de la herencia. Este mecanismo tiene como objetivo proteger ciertos bienes y preservar unidades económicas, evitando su fragmentación prematura y posibles conflictos entre herederos. Cuando una persona fallece y deja más de un heredero, se abre un estado de indivisión. Esta etapa se extiende desde el momento de la muerte hasta que se realiza la partición definitiva de los bienes. Durante ese período, los bienes no pertenecen de manera individual a cada heredero, sino que forman un patrimonio común. La herencia existe como un todo y las decisiones deben tomarse de manera conjunta. La indivisión forzosa se presenta cuando el causante, mediante un testamento, determina que la herencia no se fraccione por un periodo específico. Este plazo puede extenderse hasta 10 años como límite máximo. Esta decisión puede abarcar: Mientras la herencia permanece indivisa, los herederos poseen facultades restringidas. Existen acciones que pueden llevarse a cabo y otras que requieren el acuerdo unánime. Entre las acciones permitidas se encuentran: Según establece la Ley de Sucesiones, los herederos tienen la facultad de acordar de manera voluntaria no dividir la herencia por un período de hasta 10 años, con la opción de renovación. No obstante, cualquier persona puede solicitar la partición anticipada si existen motivos que lo justifiquen. Asimismo, en situaciones donde hay herederos incapaces, el acuerdo requiere la aprobación de un juez. El cónyuge sobreviviente desempeña un papel particular, ya que, si participa activamente en un establecimiento o es socio principal, tiene la capacidad de oponerse a la división de la herencia. En tales circunstancias, la indivisión puede mantenerse por un plazo de 10 años desde el fallecimiento y puede extenderse incluso hasta su muerte, lo que refuerza la protección del patrimonio familiar. La Ley de Sucesiones también establece que, en caso de indivisión forzosa, los herederos deben cumplir con ciertas obligaciones, como la conservación de los bienes y el pago de gastos necesarios. Esto implica que, aunque no puedan disponer de la herencia, deben asegurarse de que los bienes no se deterioren y que se mantenga su valor durante el período de indivisión. Además, se prevé que, en situaciones donde los herederos sean menores de edad, la indivisión forzosa se extienda hasta que alcancen la mayoría de edad. Esta medida busca garantizar que el patrimonio familiar se mantenga intacto y se administre de manera adecuada, evitando conflictos y asegurando la continuidad de los bienes heredados.