Un grupo de arqueólogos descubrió un botín de monedas de oro celtas oculto de valor incalculable, según anunció el Museo y Galería del Norte de Pilsen (MGSP). El gran hallazgo del tesoro tuvo lugar en la región de Pilsen, un lugar muy pintoresco de la República Checa en el que abundan las ciudades y los castillos medievales, que parecen salidos de un cuento de hadas. Los investigadores del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias indicaron que este descubrimiento es uno de los más significativos de los últimos años. Actualmente, se analiza mediante una prueba de isótopos si el oro proviene de la región o si fue importado de un lugar más distante. El tesoro encontrado consiste en 500 monedas de oro y plata, principalmente. Este dinero data del siglo VI e I a.C. Además, el botín contenía un caballo y broches de oro, según comunicaron los voceros del museo checo. En tanto, los arqueólogos explicaron que se tratarían de monedas perdidas en transacciones comerciales o bien dejadas intencionadamente como una ofrenda en rituales de la época. A pesar de que el descubrimiento fue anunciado el 3 de octubre del año pasado, la historia del desenterramiento de este tesoro comenzó en 2021, cuando un arqueólogo amateur descubrió un fragmento de moneda del siglo II a.C. El investigador la había hallado usando un detector de metales. El problema de la extracción está en que debe continuarse cada vez que se terminen las cosechas y antes de que se vuelva a labrar, dado que se encuentra en un campo sembrado. Según afirmó Pavel Kodera, director del Museo y Galería de la Región Norte de Pilsen en Mariánská Týnice, “el sitio contiene una gran cantidad de objetos metálicos, principalmente pequeños, artefactos muy interesantes, en su mayoría monedas, pero no solo monedas". El conjunto de arqueólogos e investigadores señalaron que el yacimiento en donde se encontraron las monedas de oro pudo haber sido alguna vez un lugar de encuentro estacional para realizar transacciones comerciales, rituales o ambos. Asimismo, precisó que en el botín se hallaron "lingotes de oro, trozos picados, incluso escamas y trozos de oro en bruto, junto con pendientes, fragmentos de pulseras y artículos similares". Según detallaron las monedas miden entre 7 mm y 1,5 cm y tienen “diseños impactantes”. Las piezas tienen dibujados caballos, jabalíes, soles y dioses pertenecientes a la cultura celta. Otras de las monedas tienen diseños de monedas helenísticas y otros retratos de griegos. “Las imágenes son esencialmente obras de arte. Abordan la mitología y el pensamiento celta, ofreciendo una visión de la mentalidad de la gente que vivió aquí”, dijo Kodera. El descubrimiento de este tesoro celtibérico no solo resalta la riqueza cultural de la región de Pilsen, sino que también abre nuevas líneas de investigación sobre las interacciones comerciales y rituales de las antiguas civilizaciones. Los arqueólogos planean realizar excavaciones adicionales en el área, con la esperanza de encontrar más artefactos que puedan ofrecer una visión más profunda de la vida cotidiana y las creencias de los pueblos celtas. Además, el Museo y Galería del Norte de Pilsen exhibió una selección de las monedas y otros objetos encontrados, permitiendo al público apreciar la belleza y el significado histórico de estas piezas. La exposición atrajo a visitantes de todo el mundo, interesados en la historia y la arqueología de la República Checa.