La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, gestionado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 6 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 2585 (Linterna) y las letras son: I L L T. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 6 de mayo. A la cabeza salió el número 0091 - Excusado. Soñar con una linterna suele simbolizar claridad y guía: iluminar lo oculto, encontrar soluciones y confiar en tu intuición. Si la luz es intensa indica avances y decisiones firmes; si es débil o se apaga, señala dudas, falta de energía o necesidad de replantear el rumbo. Soñar con un excusado suele simbolizar la necesidad de liberar emociones y depurar aspectos de tu vida que ya no te sirven. También alude a límites y privacidad: sentirte expuesto, vergüenza o dificultad para soltar; su estado indica fluidez u obstáculos.