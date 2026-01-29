En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 28 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 4003 (San Cono) y las letras son: C J N Q.

 1°4003 11°6649 
 5644  12°7627
 3°7519  13°4038 
 7967  14°4239 
 7452  15°4617 
 6°3334  16°2142
 1228  17°1974 
 5345  18°2360 
 6803  19°3101 
 10°6346  20°7990 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 28 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 28 de enero. A la cabeza salió el número 7368 - Sobrinos.

 1°7368 11°3692 
 1933   12°0933
 3°7949  13°5447 
 4142  14°5255 
 9618  15°3571 
 6°4565  16°3614
 5358  17°6772 
 6969  18°0763 
 4016  19°9491 
 10°0031  20°2962 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este santo es conocido por ayudar a las personas en momentos de necesidad, por lo que su aparición en sueños puede reflejar un deseo de apoyo en situaciones difíciles.

Además, el sueño puede representar la esperanza de recibir favores o milagros en la vida cotidiana. La figura de San Cono en el sueño puede ser un recordatorio de la fe y la confianza en que las cosas mejorarán con el tiempo.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la importancia de las relaciones cercanas. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de protección, amor y el deseo de cuidar a los seres queridos en la vida real.

Además, los sobrinos en los sueños pueden representar aspectos de la infancia o la inocencia que se desean recuperar. También pueden indicar la necesidad de jugar, divertirse y disfrutar de momentos ligeros en medio de las responsabilidades diarias.