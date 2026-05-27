En esta noticia

El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 27 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 0926 (La Misa) y las letras son: J R R Y.

Te puede interesar

Mezclar cáscaras de banana con vinagre: por qué sugieren hacerlo y para qué es útil

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 27 de mayo

 1°0926 11°4923 
 2814  12°3089
 3°0405  13°5189 
 7977  14°4931 
 2080  15°5928 
 6°0632  16°3777
 2354  17°8265 
 4715  18°2340 
 9816  19°0781 
 10°3060  20°2372 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 27 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 27 de mayo. A la cabeza salió el número 6161 - Escopeta.

Te puede interesar

¿El fin de la pobreza? | Encuentran una planta que produce oro puro y se puede cultivar cualquier casa
 1°6161 11°6267 
 1800   12°9532
 3°8839  13°5553 
 2978  14°0594 
 9255  15°3356 
 6°4389  16°6106
 6290  17°0809 
 8690  18°0045 
 0615  19°4493 
 10°9222  20°2065 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

Te puede interesar

Construyen un río artificial de 145 km para llevar agua a una de las zonas más secas de la región

Te puede interesar

El país de América Latina con mejor calidad de vida que supera incluso a potencias mundiales

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con la Misa suele señalar una búsqueda de paz, consuelo y guía espiritual.

También puede reflejar deseo de pertenencia y reconciliación, o indicar culpa o conflicto moral pendiente.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta suele reflejar necesidad de protección, vigilancia o afirmación de poder frente a situaciones que percibes como riesgosas.

También puede indicar tensión acumulada, impulsos agresivos o conflictos pendientes que conviene gestionar con calma, límites claros y diálogo.