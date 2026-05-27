El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 27 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 0926 (La Misa) y las letras son: J R R Y.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 27 de mayo

1° 0926 11° 4923 2° 2814 12° 3089 3° 0405 13° 5189 4° 7977 14° 4931 5° 2080 15° 5928 6° 0632 16° 3777 7° 2354 17° 8265 8° 4715 18° 2340 9° 9816 19° 0781 10° 3060 20° 2372

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 27 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 27 de mayo. A la cabeza salió el número 6161 - Escopeta.

1° 6161 11° 6267 2° 1800 12° 9532 3° 8839 13° 5553 4° 2978 14° 0594 5° 9255 15° 3356 6° 4389 16° 6106 7° 6290 17° 0809 8° 8690 18° 0045 9° 0615 19° 4493 10° 9222 20° 2065

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con la Misa suele señalar una búsqueda de paz, consuelo y guía espiritual.

También puede reflejar deseo de pertenencia y reconciliación, o indicar culpa o conflicto moral pendiente.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta suele reflejar necesidad de protección, vigilancia o afirmación de poder frente a situaciones que percibes como riesgosas.

También puede indicar tensión acumulada, impulsos agresivos o conflictos pendientes que conviene gestionar con calma, límites claros y diálogo.