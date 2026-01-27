Los medios de transporte son esenciales para el desarrollo urbano y productivo. En este sentido, los trenes constituyen un servicio fundamental para conectar grandes urbes.

En este contexto, un país sudamericano ha confirmado el inicio de una obra ferroviaria que transformará por completo la manera de trasladarse: la llegada de un tren que será el más veloz del continente.

La presentación oficial del nuevo tren de alta velocidad

Brasil ha confirmado la edificación de un tren que alcanzará los 350 km/h, un logro sin precedentes en América del Sur. Este proyecto tiene como objetivo unir dos de las ciudades más relevantes del país, Río de Janeiro y San Pablo, además de extenderse hasta Campinas.

La iniciativa no solo pretende agilizar los desplazamientos entre centros económicos estratégicos, sino también reposicionar a Brasil en el contexto regional de infraestructura, donde la mayoría de los países aún opera con sistemas ferroviarios lentos, discontinuos o de corta distancia.

El Gobierno brasileño sostiene que este tren permitirá descongestionar rutas saturadas, disminuir tiempos logísticos y atraer inversiones privadas para futuros corredores de alta velocidad.

¿Cuáles son los tiempos y rutas del nuevo tren de alta velocidad en Brasil?

La obra se considera una de las más ambiciosas en la historia ferroviaria de la región, dado que facilitará la reducción del tráfico en uno de los corredores viales más congestionados de Brasil. Asimismo, la tecnología empleada será análoga a la de los trenes de Japón y Europa, reconocidos a nivel mundial por su alta velocidad.

El proyecto, denominado TAV (Trem de Alta Velocidade), contempla una longitud total de 510 kilómetros y tiempos récord:

1 hora y 45 minutos entre Río de Janeiro y San Pablo.

2 horas para completar el tramo completo hasta Campinas.

¿Cómo transformará el TAV el sistema ferroviario brasileño?

El propósito del TAV consiste en duplicar o incluso triplicar la capacidad actual del sistema ferroviario brasileño, donde la mayoría de las líneas no supera los 160 kilómetros. Para lograrlo, el proyecto se centra en:

Incrementar el flujo de pasajeros entre las tres ciudades.

Proveer un medio de transporte rápido, sostenible y seguro.

Modernizar la infraestructura con estándares internacionales.

¿Qué características tiene el tren más rápido del continente?

Este proyecto presentará las siguientes características:

510 kilómetros de recorrido total.

Incorporación de túneles y viaductos en toda la traza.

Velocidad máxima: 350 km/h.

Inversión estimada: u$s 10.000 millones a 20.000 millones.

Inicio de obras: 2027, tras la etapa de planificación.

Impacto económico y sostenible del tren de alta velocidad en Brasil

El tren de alta velocidad en Brasil no solo transformará el transporte entre Río de Janeiro, San Pablo y Campinas, sino que también generará un impacto significativo en la economía local. Se estima que la obra creará miles de empleos durante su construcción y operación, lo que contribuirá al desarrollo de las comunidades aledañas y fomentará el turismo en la región.

Además, el proyecto TAV se alinea con las tendencias globales hacia un transporte más sostenible. La implementación de tecnologías avanzadas permitirá reducir la huella de carbono del transporte ferroviario, posicionando a Brasil como un líder en innovación y sostenibilidad en América del Sur.