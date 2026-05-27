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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 27 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 0725 (Gallina) y las letras son: F H M R.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 27 de mayo

 1°0725 11°6146 
 2824  12°1145
 3°5006  13°7595 
 7033  14°2804 
 9205  15°4497 
 6°8543  16°3957
 8743  17°3392 
 1728  18°0075 
 0407  19°0898 
 10°2580  20°1714 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 27 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 27 de mayo. A la cabeza salió el número 3112 - Soldado.

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 1°3112 11°9953 
 1980   12°0516
 3°1705  13°1449 
 7530  14°4727 
 5816  15°1276 
 6°0196  16°0203
 4132  17°1178 
 7955  18°6664 
 3518  19°9947 
 10°1969  20°7702 

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallina se relaciona con el hogar, protección y maternidad; puede señalar fertilidad, nuevos comienzos (huevos) o cuidar algo que estás incubando.

Si cacarea o huye, advierte de chismes, miedos o indecisión; si está sana y tranquila, augura seguridad material y unión familiar.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado suele simbolizar disciplina, valentía y la necesidad de orden en tu vida. Puede indicar que estás preparado para enfrentar desafíos con determinación.

También puede reflejar conflictos internos o presión externa para cumplir reglas. Si el soldado luce herido o cansado, sugiere agotamiento y la urgencia de poner límites.