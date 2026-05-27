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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 26 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 3323 (Cocinero) y las letras son: H L S T.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 26 de mayo

 1°3323 11°4135 
 1335  12°4939
 3°8697  13°6062 
 7646  14°3051 
 3859  15°5938 
 6°9644  16°9007
 0964  17°0637 
 3320  18°6583 
 9826  19°4757 
 10°1369  20°2004 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 26 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 26 de mayo. A la cabeza salió el número 1854 - La Vaca.

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 1°1854 11°9470 
 0542   12°1183
 3°1627  13°2965 
 3047  14°0285 
 0747  15°3581 
 6°1151  16°1677
 3267  17°7791 
 9083  18°0624 
 7447  19°0515 
 10°9812  20°4951 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los jugadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad, cuidado y la habilidad de transformar ideas en resultados. Indica preparación de un proyecto donde paciencia y método serán claves.

Si el cocinero falla o hay caos en la cocina, refleja estrés, presión o falta de control. También sugiere ajustar rutinas y nutrirte mejor en lo emocional.

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con La Vaca suele asociarse con abundancia, nutrición emocional y seguridad material, señalando tiempos de estabilidad y cosecha de esfuerzos.

Si aparece tranquila y sana presagia prosperidad y apoyo; si está enferma o agresiva advierte de carencias, desgaste o vínculos que requieren cuidado.