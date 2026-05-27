La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 26 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 3323 (Cocinero) y las letras son: H L S T.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 26 de mayo

1° 3323 11° 4135 2° 1335 12° 4939 3° 8697 13° 6062 4° 7646 14° 3051 5° 3859 15° 5938 6° 9644 16° 9007 7° 0964 17° 0637 8° 3320 18° 6583 9° 9826 19° 4757 10° 1369 20° 2004

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 26 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 26 de mayo. A la cabeza salió el número 1854 - La Vaca.

1° 1854 11° 9470 2° 0542 12° 1183 3° 1627 13° 2965 4° 3047 14° 0285 5° 0747 15° 3581 6° 1151 16° 1677 7° 3267 17° 7791 8° 9083 18° 0624 9° 7447 19° 0515 10° 9812 20° 4951

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los jugadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad, cuidado y la habilidad de transformar ideas en resultados. Indica preparación de un proyecto donde paciencia y método serán claves.

Si el cocinero falla o hay caos en la cocina, refleja estrés, presión o falta de control. También sugiere ajustar rutinas y nutrirte mejor en lo emocional.

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con La Vaca suele asociarse con abundancia, nutrición emocional y seguridad material, señalando tiempos de estabilidad y cosecha de esfuerzos.

Si aparece tranquila y sana presagia prosperidad y apoyo; si está enferma o agresiva advierte de carencias, desgaste o vínculos que requieren cuidado.