Este miércoles, 24 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8279 (Ladrón).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 24 de junio

1° 8279 11° 4212 2° 4844 12° 9692 3° 8369 13° 0580 4° 0681 14° 1247 5° 8215 15° 4811 6° 1865 16° 6604 7° 8897 17° 4828 8° 8547 18° 6498 9° 5263 19° 6602 10° 2736 20° 7456

¿Qué significa soñar con Ladrón?

Soñar con un ladrón suele reflejar miedo a perder algo valioso: relaciones, tiempo o seguridad. Puede señalar desconfianza, sensación de vulnerabilidad o límites personales poco protegidos.

También puede ser una alerta para vigilar tus recursos y secretos, o revisar con quién te rodeas. En lo interno, a veces apunta a culpas o autoengaños que te “roban” paz.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.