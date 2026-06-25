En una emocionante jornada de la Copa Mundial de la FIFA, Sudáfrica sorprendió a todos al llevarse la victoria 1-0 ante Rep. de Corea en el estadio Monterrey. El único tanto del partido fue anotado por Thapelo Maseko al minuto 62, asegurando así tres puntos vitales para su selección.

A pesar de la derrota, Rep. de Corea dominó la posesión del balón con un 65% en promedio, pero no logró concretar sus oportunidades. El equipo mostró un juego sólido, aunque no pudo superar la defensa sudafricana.

Thapelo Maseko fue sin duda el héroe del encuentro, destacándose con un gol, 12 pases correctos y 5 disparos al arco, siendo esencial para el ataque de Sudáfrica. Por otro lado, Kim Minjae brilló en la defensa de Rep. de Corea, recuperando 2 balones y manteniendo a su equipo en el partido.

El director técnico de Sudáfrica, Hugo Broos, eligió una formación defensiva 4-5-1, alineando a Ronwen Williams bajo los postes; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi y Aubrey Modiba en defensa; mientras que Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole, Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng y Oswin Appollis ocuparon el mediocampo. En la delantera, Evidence Makgopa fue el encargado de buscar el gol.

Por su parte, el entrenador de Rep. de Corea, Hong Myungbo, dispuso un sistema 5-4-1 con Kim Seunggyu en la portería; Seol Youngwoo, Lee Hanbeom, Kim Minjae, Lee Gihyuk y Lee Taeseok en defensa; y una línea de mediocampo conformada por Paik Seungho, Hwang Inbeom, Lee Kangin y Hwang Heechan. El único delantero fue Oh Hyeongyu.

El árbitro que controló el partido fue Facundo Tello Figueroa.

Cambios en Sudáfrica

61’ 2T - Salió Oswin Appollis por Tshepang Moremi

74’ 2T - Salió Thapelo Maseko por Iqraam Rayners

79’ 2T - Salió Relebohile Mofokeng por Jayden Adams

Amonestación en Sudáfrica:

27’ 2T - Aubrey Modiba (Conducta antideportiva)

Cambios en Rep. de Corea

45’ 2T - Salieron Hwang Heechan por Son Heungmin, Lee Taeseok por Jens Castrop y Paik Seungho por Kim Jingyu

65’ 2T - Salió Kim Minjae por Park Jinseob

73’ 2T - Salió Oh Hyeongyu por Cho Guesung

Amonestación en Rep. de Corea:

33’ 2T - Cho Guesung (Conducta antideportiva)