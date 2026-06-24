En esta noticia Qué es el plan 4x4 de YPF

La petrolera YPF firmó una carta de intención para financiamiento por u$s 500 millones con el BID Invest, el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo para la inversión privada. Será para obras viales en la provincia de Neuquén, según detalló el presidente y CEO de la firma, Horacio Marín.

“Me reuní con James Scriven, CEO de BID Invest. Firmamos una carta mandato para estructurar un financiamiento de hasta u$s 500 millones destinado a obras viales estratégicas en la provincia de Neuquén, como parte de nuestro Plan 4x4″, detalló Marín.

El mandato es un primer paso para acceder al fondeo del BID Invest, que busca ampliar su financiamiento al sector privado en la Argentina . Esto se da como parte de la estrategia del Grupo del BID con el país. Es parte del apoyo acordado en el marco del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Tesoro de los Estados Unidos.

YPF

“Estas inversiones son fundamentales para desarrollar la infraestructura que necesita Vaca Muerta para seguir creciendo, aumentar la producción y avanzar con los proyectos que convertirán a la Argentina en un exportador de energía de clase mundial”, agregó el titular de YPF.

La provincia de Neuquén tiene en carpeta obras importantes de infraestructura, principalmente rutas, vinculadas al desarrollo de polo de shale oil & gas. Varias obras están siendo financiadas por el sector privado, aunque están a cargo de la provincia. En ese escenario, YPF busca ser un puente entre el BID Invest y el Gobierno de Neuquén para avanzar con ese cronograma de obras, según indicaron fuentes cercanas a la operación.

Qué es el plan 4x4 de YPF

El “Plan 4x4” se apoya en cuatro ejes: acelerar el desarrollo de Vaca Muerta, fortalecer la disciplina financiera, mejorar la eficiencia operativa y avanzar con un proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL).

En producción, la petrolera apunta a elevar la extracción de petróleo en Vaca Muerta a 250.000 barriles diarios en 2027, de modo que el 80% de su producción total de crudo sea no convencional.

También implica desprenderse de bloques convencionales maduros para reducir costos y apuntalar el desarrollo de Vaca Muerta, con baja de costo de extracción. A eso se suma la mayor eficiencia en perforación y fractura de pozos, el procesamiento en sus refinerías y mejorar los márgenes. La producción de GNL completa el plan, junto a otros socios de la industria para generar exportaciones por u$s 15.000 millones anuales a partir de 2032.