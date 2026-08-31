La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 31 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7200 (Huevos) y las letras son: J M P Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 31 de agosto

1° 7200 11° 6880 2° 6038 12° 1580 3° 7444 13° 2115 4° 7530 14° 8071 5° 3823 15° 4780 6° 1126 16° 9912 7° 4585 17° 8743 8° 4141 18° 6542 9° 1487 19° 6512 10° 3700 20° 6857

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 31 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 31 de agosto. A la cabeza salió el número 9859 - Las Plantas.

1° 9859 11° 1191 2° 1005 12° 4777 3° 3883 13° 9359 4° 7283 14° 8419 5° 1753 15° 2472 6° 6490 16° 5121 7° 9328 17° 7603 8° 8497 18° 5764 9° 0557 19° 9550 10° 7076 20° 2414

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con Huevos simboliza potencial, nuevas oportunidades y fertilidad. Indica que algo se está gestando en tu vida y requiere cuidado para desarrollarse.

Si los huevos aparecen rotos, puede reflejar vulnerabilidad o expectativas frustradas. Huevos frescos y enteros sugieren prosperidad, crecimiento y buena suerte.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con Las Plantas suele simbolizar crecimiento personal, sanación y ciclos de la vida. Indica que algo en tu interior está floreciendo o necesita cuidados para desarrollarse.

También puede reflejar conexión con la naturaleza y deseo de equilibrio. Si las plantas están marchitas, sugiere estancamiento; si están verdes y fuertes, augura prosperidad y renovación.