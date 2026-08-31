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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 31 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7200 (Huevos) y las letras son: J M P Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 31 de agosto

 1°7200 11°6880 
 6038  12°1580
 3°7444  13°2115 
 7530  14°8071 
 3823  15°4780 
 6°1126  16°9912
 4585  17°8743 
 4141  18°6542 
 1487  19°6512 
 10°3700  20°6857 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 31 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 31 de agosto. A la cabeza salió el número 9859 - Las Plantas.

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 1°9859 11°1191 
 1005   12°4777
 3°3883  13°9359 
 7283  14°8419 
 1753  15°2472 
 6°6490  16°5121
 9328  17°7603 
 8497  18°5764 
 0557  19°9550 
 10°7076  20°2414 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con Huevos simboliza potencial, nuevas oportunidades y fertilidad. Indica que algo se está gestando en tu vida y requiere cuidado para desarrollarse.

Si los huevos aparecen rotos, puede reflejar vulnerabilidad o expectativas frustradas. Huevos frescos y enteros sugieren prosperidad, crecimiento y buena suerte.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con Las Plantas suele simbolizar crecimiento personal, sanación y ciclos de la vida. Indica que algo en tu interior está floreciendo o necesita cuidados para desarrollarse.

También puede reflejar conexión con la naturaleza y deseo de equilibrio. Si las plantas están marchitas, sugiere estancamiento; si están verdes y fuertes, augura prosperidad y renovación.