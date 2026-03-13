El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de participantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 12 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 4725 (Gallina) y las letras son: G G N Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 12 de marzo. A la cabeza salió el número 0246 - Tomates. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con gallinas puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja aspectos de la maternidad, la fertilidad y la abundancia, sugiriendo que es momento de nutrir tus proyectos o relaciones. Además, las gallinas en los sueños pueden representar la simplicidad y la humildad. Este tipo de sueño puede invitarte a apreciar las cosas pequeñas y cotidianas, recordándote que la felicidad a menudo se encuentra en lo simple. Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de nutrirse emocionalmente o de cultivar relaciones saludables. Además, los tomates en los sueños pueden representar la creatividad y la pasión. Pueden indicar que es momento de expresar sentimientos o de embarcarse en nuevos proyectos que traigan satisfacción personal.