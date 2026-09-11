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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 10 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2266 (Lombriz) y las letras son: U U U X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 10 de septiembre

 1°2266 11°3994 
 0169  12°1484
 3°8740  13°3644 
 6366  14°4037 
 5412  15°9848 
 6°9674  16°2328
 1192  17°4951 
 0175  18°0341 
 2652  19°7232 
 10°6105  20°5188 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 10 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 10 de septiembre. A la cabeza salió el número 5160 - La Virgen.

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 1°5160 11°6791 
 6842   12°4277
 3°1168  13°3613 
 7353  14°3245 
 7814  15°2862 
 6°3316  16°0650
 2213  17°1249 
 5934  18°3817 
 0293  19°1428 
 10°6170  20°8236 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con una lombriz suele simbolizar renovación y crecimiento desde lo pequeño; sugiere procesos internos, paciencia y conexión con la tierra.

También puede señalar incomodidad o desgaste silencioso, advirtiendo sobre asuntos mínimos pero persistentes o una sensación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y esperanza. Puede reflejar una necesidad de guía espiritual o de reconectar con valores profundos.

También puede indicar perdón y renovación emocional ante culpas o miedos. El significado exacto depende del contexto del sueño y de tus creencias personales.