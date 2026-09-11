La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 10 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2266 (Lombriz) y las letras son: U U U X.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 10 de septiembre

1° 2266 11° 3994 2° 0169 12° 1484 3° 8740 13° 3644 4° 6366 14° 4037 5° 5412 15° 9848 6° 9674 16° 2328 7° 1192 17° 4951 8° 0175 18° 0341 9° 2652 19° 7232 10° 6105 20° 5188

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 10 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 10 de septiembre. A la cabeza salió el número 5160 - La Virgen.

1° 5160 11° 6791 2° 6842 12° 4277 3° 1168 13° 3613 4° 7353 14° 3245 5° 7814 15° 2862 6° 3316 16° 0650 7° 2213 17° 1249 8° 5934 18° 3817 9° 0293 19° 1428 10° 6170 20° 8236

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con una lombriz suele simbolizar renovación y crecimiento desde lo pequeño; sugiere procesos internos, paciencia y conexión con la tierra.

También puede señalar incomodidad o desgaste silencioso, advirtiendo sobre asuntos mínimos pero persistentes o una sensación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y esperanza. Puede reflejar una necesidad de guía espiritual o de reconectar con valores profundos.

También puede indicar perdón y renovación emocional ante culpas o miedos. El significado exacto depende del contexto del sueño y de tus creencias personales.