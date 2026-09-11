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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 10 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2266 (Lombriz) y las letras son: U U U X.
Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 10 de septiembre
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|2266
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|3994
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|0169
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|1484
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|8740
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|3644
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|6366
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|4037
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|5412
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|9848
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|9674
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|1192
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|4951
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|0175
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|0341
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|2652
|19°
|7232
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|6105
|20°
|5188
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 10 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 10 de septiembre. A la cabeza salió el número 5160 - La Virgen.
|1°
|5160
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|6791
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|6842
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|4277
|3°
|1168
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|3613
|4°
|7353
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|3245
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|7814
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|2862
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|3316
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|0650
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|2213
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|1249
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|5934
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|3817
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|0293
|19°
|1428
|10°
|6170
|20°
|8236
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con lombriz?
Soñar con una lombriz suele simbolizar renovación y crecimiento desde lo pequeño; sugiere procesos internos, paciencia y conexión con la tierra.
También puede señalar incomodidad o desgaste silencioso, advirtiendo sobre asuntos mínimos pero persistentes o una sensación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con la virgen?
Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y esperanza. Puede reflejar una necesidad de guía espiritual o de reconectar con valores profundos.
También puede indicar perdón y renovación emocional ante culpas o miedos. El significado exacto depende del contexto del sueño y de tus creencias personales.