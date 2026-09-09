Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 9 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2598 (Lavandera) y las letras son: A C N P.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 9 de septiembre

1° 2598 11° 5916 2° 1432 12° 9517 3° 1115 13° 9478 4° 7502 14° 1187 5° 1586 15° 0377 6° 2974 16° 3559 7° 1796 17° 6474 8° 4959 18° 3180 9° 0620 19° 6882 10° 2202 20° 4156

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 9 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 9 de septiembre. A la cabeza salió el número 2733 - Cristo.

1° 2733 11° 4127 2° 5815 12° 2240 3° 5202 13° 5447 4° 6173 14° 6145 5° 3454 15° 4687 6° 0315 16° 6433 7° 1268 17° 9008 8° 3462 18° 9306 9° 3345 19° 5549 10° 5800 20° 7871

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con Lavandera suele simbolizar limpieza y renovación, señal de que depuras cargas emocionales para comenzar de nuevo.

También puede advertir sobre chismes o tareas pendientes, invitándote a poner todo “en limpio” con paciencia y constancia.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo suele simbolizar guía espiritual, esperanza y consuelo; puede señalar necesidad de fe, perdón o reconciliación interior.

También puede ser un llamado a vivir con compasión y revisar tus valores; según el contexto, anuncia claridad, protección o cierre de una etapa.