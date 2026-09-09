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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 9 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2598 (Lavandera) y las letras son: A C N P.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 9 de septiembre

 1°2598 11°5916 
 1432  12°9517
 3°1115  13°9478 
 7502  14°1187 
 1586  15°0377 
 6°2974  16°3559
 1796  17°6474 
 4959  18°3180 
 0620  19°6882 
 10°2202  20°4156 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 9 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 9 de septiembre. A la cabeza salió el número 2733 - Cristo.

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 1°2733 11°4127 
 5815   12°2240
 3°5202  13°5447 
 6173  14°6145 
 3454  15°4687 
 6°0315  16°6433
 1268  17°9008 
 3462  18°9306 
 3345  19°5549 
 10°5800  20°7871 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con Lavandera suele simbolizar limpieza y renovación, señal de que depuras cargas emocionales para comenzar de nuevo.

También puede advertir sobre chismes o tareas pendientes, invitándote a poner todo “en limpio” con paciencia y constancia.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo suele simbolizar guía espiritual, esperanza y consuelo; puede señalar necesidad de fe, perdón o reconciliación interior.

También puede ser un llamado a vivir con compasión y revisar tus valores; según el contexto, anuncia claridad, protección o cierre de una etapa.