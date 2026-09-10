La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 9 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 4645 (El Vino) y las letras son: R W Y Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 9 de septiembre

1° 4645 11° 6981 2° 4176 12° 6277 3° 5903 13° 5296 4° 1159 14° 0570 5° 9823 15° 9291 6° 4707 16° 3426 7° 8108 17° 3879 8° 2160 18° 2947 9° 6187 19° 3683 10° 4856 20° 3257

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 9 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 9 de septiembre. A la cabeza salió el número 6559 - Las Plantas.

1° 6559 11° 7917 2° 2030 12° 3145 3° 2885 13° 7614 4° 1920 14° 6479 5° 1726 15° 9332 6° 0958 16° 9669 7° 2245 17° 4106 8° 1169 18° 9629 9° 3733 19° 8047 10° 2474 20° 0955

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino suele simbolizar celebración, placer y vínculos sociales; anuncia momentos de abundancia, éxitos compartidos o necesidad de disfrutar más la vida con moderación.

Si el vino está derramado, agrio o se bebe en exceso, puede advertir de excesos, decisiones nubladas o relaciones que requieren límites; invita a equilibrar deseo y autocontrol.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas suele simbolizar crecimiento personal, renovación y esperanza; indica que tus proyectos o vínculos están germinando y necesitan constancia.

Si las plantas lucen verdes y sanas, auguran prosperidad y bienestar; si están marchitas o secas, advierten de estancamiento, falta de energía o descuido emocional.