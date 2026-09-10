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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 9 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 4645 (El Vino) y las letras son: R W Y Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 9 de septiembre

 1°4645 11°6981 
 4176  12°6277
 3°5903  13°5296 
 1159  14°0570 
 9823  15°9291 
 6°4707  16°3426
 8108  17°3879 
 2160  18°2947 
 6187  19°3683 
 10°4856  20°3257 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 9 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 9 de septiembre. A la cabeza salió el número 6559 - Las Plantas.

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 1°6559 11°7917 
 2030   12°3145
 3°2885  13°7614 
 1920  14°6479 
 1726  15°9332 
 6°0958  16°9669
 2245  17°4106 
 1169  18°9629 
 3733  19°8047 
 10°2474  20°0955 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

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¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino suele simbolizar celebración, placer y vínculos sociales; anuncia momentos de abundancia, éxitos compartidos o necesidad de disfrutar más la vida con moderación.

Si el vino está derramado, agrio o se bebe en exceso, puede advertir de excesos, decisiones nubladas o relaciones que requieren límites; invita a equilibrar deseo y autocontrol.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas suele simbolizar crecimiento personal, renovación y esperanza; indica que tus proyectos o vínculos están germinando y necesitan constancia.

Si las plantas lucen verdes y sanas, auguran prosperidad y bienestar; si están marchitas o secas, advierten de estancamiento, falta de energía o descuido emocional.