El robo de autos se ha incrementado notablemente, particularmente debido al uso de tecnologías avanzadas por parte de delincuentes. En este contexto, ha surgido una práctica poco conocida, pero sencilla y accesible, que puede añadir una capa adicional de protección: envolver las llaves del auto en papel aluminio.

Esta técnica puede añadir una capa adicional de protección. Freepik

Cuál es el propósito de envolver las llaves del auto en papel de aluminio

Las llaves de los automóviles modernos incorporan un chip electrónico que emite señales electromagnéticas. Dichas señales facilitan funciones como la apertura a distancia y el encendido sin requerir la inserción de la llave.

El desafío radica en que estas emisiones pueden ser interceptadas por individuos malintencionados a través de dispositivos electrónicos habilitados para captar y replicar la señal , incluso sin contacto físico con la llave. Así, pueden abrir el vehículo y encenderlo como si poseyeran el control original.

Este tipo de robo se fundamenta en las vulnerabilidades del sistema. Los ladrones reconocen las señales inalámbricas que el chip emite cuando el conductor entra o sale del vehículo y, utilizando equipos especializados, logran copiar el código de desbloqueo.

El papel aluminio como bloqueador de señales electromagnéticas

El papel de aluminio común, que se emplea en actividades culinarias, presenta el grosor adecuado para llevar a cabo esta tarea. Adicionalmente, a mayor cantidad de capas empleadas, se incrementa el grado de aislamiento.

Los especialistas señalan que, por estar fabricado con un material de alta conductividad, el aluminio provoca un bloqueo de las radiofrecuencias. Este “apagón” de señal impide tanto la emisión como la recepción de ondas, resguardando la información del circuito integrado.

El papel aluminio desempeña la función de una jaula o bolsa de Faraday, actuando como un escudo que interfiere con la transmisión de señales electromagnéticas. Al cubrir la llave con este material, se restringe la posibilidad de que la señal escape al exterior, lo que dificulta su detección por dispositivos de hackeo.