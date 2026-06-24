En esta noticia

Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 23 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1488 (El Papa) y las letras son: E I G N.

Te puede interesar

Perfecto para viviendas pequeñas: el árbol que proporciona sombra durante todo el verano, no levanta el suelo y resiste la sequía

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 23 de junio

 1°1488 11°2991 
 1661  12°7938
 3°0016  13°2256 
 9100  14°6127 
 6422  15°4737 
 6°1675  16°8269
 7730  17°2173 
 4021  18°3330 
 8876  19°1923 
 10°0943  20°5473 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 23 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 23 de junio. A la cabeza salió el número 2771 - Excremento.

Te puede interesar

Inauguran un tren bala submarino que viajará a más de 250 km/h y conectará dos ciudades clave en segundos: será el orgullo de este país
 1°2771 11°7533 
 4769   12°5066
 3°7558  13°0306 
 3820  14°3985 
 6921  15°8773 
 6°2841  16°7056
 5353  17°2881 
 5174  18°4767 
 4830  19°1950 
 10°1680  20°1741 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

Te puede interesar

Qué colores escogen las personas hipócritas, según la psicología

Te puede interesar

Inaugurarán el tren bala más rápido del mundo: irá a más de 300 km/h y unirá dos países que son potencias mundiales

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con El Papa suele simbolizar guía espiritual, protección y búsqueda de sentido. También puede señalar necesidad de perdón, reconciliación o reafirmar tus valores.

En otro plano, refleja presión moral, miedo al juicio o deseo de aprobación. El contexto del sueño (actitud del Papa, lugar y emociones) matiza su interpretación.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar dinero, ganancias inesperadas o la liberación de cargas emocionales. También puede señalar la necesidad de dejar atrás lo que ya no sirve.

Si en el sueño te ensucias o te da asco, puede reflejar vergüenza, culpa o situaciones que te incomodan. Verlo y mantener distancia sugiere que observas problemas ajenos sin involucrarte.