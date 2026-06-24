Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 23 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1488 (El Papa) y las letras son: E I G N.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 23 de junio

1° 1488 11° 2991 2° 1661 12° 7938 3° 0016 13° 2256 4° 9100 14° 6127 5° 6422 15° 4737 6° 1675 16° 8269 7° 7730 17° 2173 8° 4021 18° 3330 9° 8876 19° 1923 10° 0943 20° 5473

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 23 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 23 de junio. A la cabeza salió el número 2771 - Excremento.

1° 2771 11° 7533 2° 4769 12° 5066 3° 7558 13° 0306 4° 3820 14° 3985 5° 6921 15° 8773 6° 2841 16° 7056 7° 5353 17° 2881 8° 5174 18° 4767 9° 4830 19° 1950 10° 1680 20° 1741

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con El Papa suele simbolizar guía espiritual, protección y búsqueda de sentido. También puede señalar necesidad de perdón, reconciliación o reafirmar tus valores.

En otro plano, refleja presión moral, miedo al juicio o deseo de aprobación. El contexto del sueño (actitud del Papa, lugar y emociones) matiza su interpretación.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar dinero, ganancias inesperadas o la liberación de cargas emocionales. También puede señalar la necesidad de dejar atrás lo que ya no sirve.

Si en el sueño te ensucias o te da asco, puede reflejar vergüenza, culpa o situaciones que te incomodan. Verlo y mantener distancia sugiere que observas problemas ajenos sin involucrarte.