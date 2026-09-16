La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 15 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 1265 (El Cazador) y las letras son: F G K Y.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 15 de septiembre

1° 1265 11° 4028 2° 7316 12° 1802 3° 6078 13° 4626 4° 0977 14° 5595 5° 7143 15° 8286 6° 1875 16° 4893 7° 9973 17° 8242 8° 4877 18° 4964 9° 7467 19° 9262 10° 3527 20° 9190

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 15 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 15 de septiembre. A la cabeza salió el número 5698 - Lavandera.

1° 5698 11° 6822 2° 3612 12° 8237 3° 2663 13° 1225 4° 6006 14° 3039 5° 9619 15° 6093 6° 5878 16° 8547 7° 7819 17° 7326 8° 7727 18° 5037 9° 4883 19° 6367 10° 5253 20° 6329

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador simboliza instinto, enfoque y la persecución de metas. Indica que estás listo para actuar con decisión y aprovechar oportunidades.

Si el cazador te persigue, puede reflejar presión, miedos o conflictos internos. Si tú cazas, habla de control, estrategia y deseo de conquistar desafíos.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera (oficio) suele aludir a limpieza emocional y a la necesidad de aclarar asuntos pendientes. Verla lavar ropa sugiere liberar culpas y ordenar tu vida cotidiana.

Si la lavandera es el ave, el sueño apunta a ligereza, adaptación y buen augurio tras cambios. Su movimiento inquieto simboliza mensajes rápidos y atención a los pequeños detalles.