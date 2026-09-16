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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 15 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 1265 (El Cazador) y las letras son: F G K Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 15 de septiembre

 1°1265 11°4028 
 7316  12°1802
 3°6078  13°4626 
 0977  14°5595 
 7143  15°8286 
 6°1875  16°4893
 9973  17°8242 
 4877  18°4964 
 7467  19°9262 
 10°3527  20°9190 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 15 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 15 de septiembre. A la cabeza salió el número 5698 - Lavandera.

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 1°5698 11°6822 
 3612   12°8237
 3°2663  13°1225 
 6006  14°3039 
 9619  15°6093 
 6°5878  16°8547
 7819  17°7326 
 7727  18°5037 
 4883  19°6367 
 10°5253  20°6329 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador simboliza instinto, enfoque y la persecución de metas. Indica que estás listo para actuar con decisión y aprovechar oportunidades.

Si el cazador te persigue, puede reflejar presión, miedos o conflictos internos. Si tú cazas, habla de control, estrategia y deseo de conquistar desafíos.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera (oficio) suele aludir a limpieza emocional y a la necesidad de aclarar asuntos pendientes. Verla lavar ropa sugiere liberar culpas y ordenar tu vida cotidiana.

Si la lavandera es el ave, el sueño apunta a ligereza, adaptación y buen augurio tras cambios. Su movimiento inquieto simboliza mensajes rápidos y atención a los pequeños detalles.