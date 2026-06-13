Este viernes, 12 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la nocturna, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 8431 - La Luz

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 12 de junio

1° 8431 11° 4795 2° 4603 12° 7041 3° 6366 13° 1161 4° 8596 14° 6677 5° 7815 15° 6236 6° 2501 16° 7102 7° 2556 17° 9103 8° 5769 18° 9984 9° 3355 19° 7142 10° 2725 20° 5914

¿Qué significa soñar con La Luz?

Soñar con La Luz simboliza claridad, guía y esperanza; indica comprensión, protección y un rumbo más seguro.

Si La Luz es muy intensa o lejana, sugiere una verdad que abruma, un llamado a despertar o la necesidad de sanar y decidir.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.