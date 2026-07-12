En esta noticia

Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 11 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 3871 - Excremento

Te puede interesar

Mezclar café usado con cáscara de banana y agua: para qué sirve y por qué lo recomiendan tanto

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 11 de julio

 3871 11° 2791 
 2°2932 12° 1927
 3°8097 13° 5505 
 4°8360 14° 7254 
 5°9093 15° 3393 
 6°6072 16° 8104 
 7°8186 17° 2521 
 8°2919 18° 4417 
 9°179719° 2604 
 10°6667 20° 1613 

¿Qué significa soñar con Excremento?

Soñar con excremento suele relacionarse con dinero, abundancia y la transformación de algo “impuro” en recurso o aprendizaje. También habla de soltar cargas y desbloquear energía.

Si genera asco, refleja vergüenza, culpa o necesidad de limpieza emocional. Si lo limpias o desechas, indica desapego, cierre y alivio.

Te puede interesar

Rolón, psicólogo: “Buscar vivir de un modo saludable implica poder soportar la idea de que todo no se puede”

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

Te puede interesar

Ni piso flotante ni cerámico: el material que es tendencia en Europa para modernizar la casa