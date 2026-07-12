Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 11 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 3871 - Excremento

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 11 de julio

1° 3871 11° 2791 2° 2932 12° 1927 3° 8097 13° 5505 4° 8360 14° 7254 5° 9093 15° 3393 6° 6072 16° 8104 7° 8186 17° 2521 8° 2919 18° 4417 9° 1797 19° 2604 10° 6667 20° 1613

¿Qué significa soñar con Excremento?

Soñar con excremento suele relacionarse con dinero, abundancia y la transformación de algo “impuro” en recurso o aprendizaje. También habla de soltar cargas y desbloquear energía.

Si genera asco, refleja vergüenza, culpa o necesidad de limpieza emocional. Si lo limpias o desechas, indica desapego, cierre y alivio.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.