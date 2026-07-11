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La Quiniela de Entre Ríos realizó este sábado, 11 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 4736 - La Manteca
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 11 de julio
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|7610
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¿Qué significa soñar con La Manteca?
Soñar con La Manteca simboliza abundancia, confort y asuntos que se vuelven más fáciles. Invita a nutrirte y a disfrutar, pero con moderación.
Si aparece rancia, derramada o en exceso, alerta sobre indulgencia y decisiones resbaladizas. También sugiere suavizar un conflicto con tacto.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.