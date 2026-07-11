En esta noticia

Durante este viernes, 10 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 7247 - Muerto

Te puede interesar

China enviará 121 autobuses eléctricos y revolucionará el transporte público de esta ciudad latinoamericana

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 10 de julio

 7247 11° 2486 
 2°2028 12° 6167
 3°6769 13° 2195 
 4°0688 14° 9507 
 5°4890 15° 9323 
 6°5586 16° 3913 
 7°3180 17° 6319 
 8°7215 18° 4945 
 9°200919° 5481 
 10°5943 20° 4544 

¿Qué significa soñar con Muerto?

Soñar con El Muerto suele simbolizar cierre de ciclos y la necesidad de soltar apegos. También puede reflejar duelo pendiente o recuerdos que piden atención.

En otros casos señala transformación y cambio interno, invitando a enfrentar miedos ocultos. Tus emociones en el sueño orientan si es advertencia o renovación.

Te puede interesar

Echar sal en el inodoro: por qué lo recomiendan tanto y cada cuánto hay que hacerlo

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Cómo conectar el celular al WiFi sin tener la contraseña a mano: es sencillo y rápido