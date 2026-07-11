Durante este viernes, 10 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 7247 - Muerto
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 10 de julio
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¿Qué significa soñar con Muerto?
Soñar con El Muerto suele simbolizar cierre de ciclos y la necesidad de soltar apegos. También puede reflejar duelo pendiente o recuerdos que piden atención.
En otros casos señala transformación y cambio interno, invitando a enfrentar miedos ocultos. Tus emociones en el sueño orientan si es advertencia o renovación.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.