Durante este viernes, 10 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 7247 - Muerto

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 10 de julio

1° 7247 11° 2486 2° 2028 12° 6167 3° 6769 13° 2195 4° 0688 14° 9507 5° 4890 15° 9323 6° 5586 16° 3913 7° 3180 17° 6319 8° 7215 18° 4945 9° 2009 19° 5481 10° 5943 20° 4544

¿Qué significa soñar con Muerto?

Soñar con El Muerto suele simbolizar cierre de ciclos y la necesidad de soltar apegos. También puede reflejar duelo pendiente o recuerdos que piden atención.

En otros casos señala transformación y cambio interno, invitando a enfrentar miedos ocultos. Tus emociones en el sueño orientan si es advertencia o renovación.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.