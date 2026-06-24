Durante este miércoles, 24 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 5648 - Muerto que habla

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 24 de junio

1° 5648 11° 6318 2° 1686 12° 8888 3° 0200 13° 6675 4° 1479 14° 6911 5° 0420 15° 1376 6° 9169 16° 3528 7° 1596 17° 5277 8° 5882 18° 7391 9° 0175 19° 7252 10° 4444 20° 0784

¿Qué significa soñar con Muerto que habla?

Soñar con “el muerto que habla” puede reflejar duelo no resuelto o necesidad de cierre; su voz simboliza tu subconsciente intentando darte un mensaje pendiente.

También puede señalar culpas, promesas incumplidas o asuntos familiares heredados; el tono y las palabras del difunto orientan qué área de tu vida pide atención.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.