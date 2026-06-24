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Durante este miércoles, 24 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

  • A la cabeza: 5648 - Muerto que habla

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 24 de junio

 5648 11° 6318 
 2°1686 12° 8888
 3°0200 13° 6675 
 4°1479 14° 6911 
 5°0420 15° 1376 
 6°9169 16° 3528 
 7°1596 17° 5277 
 8°5882 18° 7391 
 9°017519° 7252 
 10°4444 20° 0784 

¿Qué significa soñar con Muerto que habla?

Soñar con “el muerto que habla” puede reflejar duelo no resuelto o necesidad de cierre; su voz simboliza tu subconsciente intentando darte un mensaje pendiente.

También puede señalar culpas, promesas incumplidas o asuntos familiares heredados; el tono y las palabras del difunto orientan qué área de tu vida pide atención.

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¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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