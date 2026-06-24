Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 24 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 9454 - La Vaca

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 24 de junio

1° 9454 11° 6307 2° 6228 12° 1468 3° 6100 13° 7743 4° 1817 14° 6733 5° 1494 15° 2202 6° 1711 16° 3033 7° 7523 17° 8205 8° 3191 18° 3555 9° 6405 19° 9619 10° 1334 20° 9502

¿Qué significa soñar con La Vaca?

Soñar con La Vaca suele simbolizar abundancia, nutrición y estabilidad; invita a cuidar tus recursos y tu bienestar.

También puede aludir a paciencia y fertilidad, o a reconectar con lo sencillo; si La Vaca está inquieta, advierte tensiones o falta de apoyo.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.