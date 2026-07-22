La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 22 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 6422 - Loco

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 22 de julio

1° 6422 11° 6750 2° 2526 12° 2618 3° 7769 13° 2809 4° 1788 14° 5052 5° 1603 15° 1575 6° 6352 16° 8866 7° 5538 17° 9924 8° 8171 18° 5468 9° 6592 19° 6390 10° 9285 20° 1472

¿Qué significa soñar con Loco?

Soñar con El Loco indica nuevos comienzos, libertad y confiar en la intuición.

También advierte sobre impulsividad: disfruta el cambio, pero mide riesgos.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.