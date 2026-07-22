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Este miércoles, 22 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:
- A la cabeza: 6136 - La Manteca
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 22 de julio
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|9237
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|5872
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|8961
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|3472
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|5561
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|0734
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|4697
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|2761
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|6955
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|9116
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|9992
¿Qué significa soñar con La Manteca?
Soñar con La Manteca simboliza abundancia, confort y asuntos que se vuelven más fáciles. Invita a nutrirte y a disfrutar, pero con moderación.
Si aparece rancia, derramada o en exceso, alerta sobre indulgencia y decisiones resbaladizas. También sugiere suavizar un conflicto con tacto.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.