Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 17 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 5110 - La Leche

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 17 de junio

1° 5110 11° 5572 2° 2619 12° 7439 3° 4304 13° 3433 4° 6092 14° 1604 5° 1537 15° 7321 6° 3796 16° 9250 7° 7144 17° 5708 8° 2632 18° 4871 9° 1649 19° 0329 10° 4117 20° 7742

¿Qué significa soñar con La Leche?

Soñar con la leche simboliza nutrición, bienestar y pureza; puede señalar crecimiento personal o necesidad de cuidado emocional.

Si la leche aparece derramada, cortada o escasa, sugiere preocupaciones, pérdidas o desequilibrios que conviene atender con calma.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.