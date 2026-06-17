Este miércoles, 17 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 2386 - El Humo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 17 de junio

1° 2386 11° 4318 2° 7199 12° 3511 3° 2408 13° 4830 4° 3523 14° 3935 5° 4575 15° 8810 6° 7610 16° 5919 7° 4394 17° 0550 8° 1147 18° 2232 9° 6686 19° 8376 10° 8067 20° 5180

¿Qué significa soñar con El Humo?

Soñar con El Humo suele simbolizar confusión o falta de claridad, indicando que necesitas tomar distancia para ver la situación con objetividad.

También puede ser una advertencia o señal de transformación: algo se está gestando y conviene escuchar tu intuición y disipar lo que enturbia tus decisiones.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.