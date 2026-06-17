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Durante este miércoles, 17 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 7255 - La Música
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 17 de junio
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¿Qué significa soñar con La Música?
Soñar con la música simboliza armonía interior, creatividad y la necesidad de expresar emociones.
Si la música es agradable, anuncia bienestar e inspiración; si es discordante o estridente, señala estrés, confusión o conflictos no resueltos.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.