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Durante este miércoles, 17 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

  • A la cabeza: 7255 - La Música

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 17 de junio

 7255 11° 9474 
 2°2032 12° 6258
 3°7185 13° 8870 
 4°0736 14° 0123 
 5°9677 15° 4937 
 6°8720 16° 6244 
 7°1856 17° 6046 
 8°4631 18° 4541 
 9°412819° 8548 
 10°6677 20° 6382 

¿Qué significa soñar con La Música?

Soñar con la música simboliza armonía interior, creatividad y la necesidad de expresar emociones.

Si la música es agradable, anuncia bienestar e inspiración; si es discordante o estridente, señala estrés, confusión o conflictos no resueltos.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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