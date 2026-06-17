Durante este miércoles, 17 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 7255 - La Música

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 17 de junio

1° 7255 11° 9474 2° 2032 12° 6258 3° 7185 13° 8870 4° 0736 14° 0123 5° 9677 15° 4937 6° 8720 16° 6244 7° 1856 17° 6046 8° 4631 18° 4541 9° 4128 19° 8548 10° 6677 20° 6382

¿Qué significa soñar con La Música?

Soñar con la música simboliza armonía interior, creatividad y la necesidad de expresar emociones.

Si la música es agradable, anuncia bienestar e inspiración; si es discordante o estridente, señala estrés, confusión o conflictos no resueltos.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.