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La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 15 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

  • A la cabeza: 2279 - Ladrón

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 15 de julio

 2279 11° 7972 
 2°5916 12° 9161
 3°6339 13° 2861 
 4°1112 14° 0080 
 5°1214 15° 4240 
 6°9925 16° 2005 
 7°6455 17° 4455 
 8°9003 18° 5499 
 9°500519° 4947 
 10°6498 20° 9320 

¿Qué significa soñar con Ladrón?

Soñar con El Ladrón suele indicar miedo a pérdidas, inseguridad o sensación de vulnerabilidad en tu vida.

También sugiere revisar límites y confianza, proteger tus recursos y enfrentar posibles culpas o engaños cercanos.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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