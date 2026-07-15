La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 15 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 1539 - Lluvia

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 15 de julio

1° 1539 11° 7769 2° 6048 12° 8106 3° 9169 13° 9210 4° 9729 14° 6207 5° 3770 15° 3765 6° 1312 16° 4542 7° 4516 17° 1964 8° 2754 18° 5150 9° 7870 19° 8560 10° 4533 20° 3965

¿Qué significa soñar con Lluvia?

Soñar con La Lluvia simboliza limpieza emocional, renovación y el inicio de nuevos ciclos; puede señalar liberación de tensiones y fertilidad para proyectos.

Si cae suave, sugiere calma y esperanza; si es tormentosa, refleja estrés, tristeza acumulada o la necesidad de enfrentar emociones intensas.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.