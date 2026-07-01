La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 1 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 2607 - Revolver

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 1 de julio

1° 2607 11° 7198 2° 0917 12° 8409 3° 7376 13° 8746 4° 2438 14° 3904 5° 1656 15° 7471 6° 1421 16° 6048 7° 6139 17° 6640 8° 7720 18° 9394 9° 1111 19° 6963 10° 2390 20° 0291

¿Qué significa soñar con Revolver?

Soñar con el Revolver simboliza conflicto interno, miedo o sensación de amenaza y necesidad de defensa o control.

También sugiere tensiones con otros y decisiones impulsivas; invita a canalizar la agresividad y afrontar los problemas con calma.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.