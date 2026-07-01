Este miércoles, 1 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 3580 - La Bocha

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 1 de julio

1° 3580 11° 6574 2° 1503 12° 0498 3° 9317 13° 9473 4° 3984 14° 5477 5° 8805 15° 3510 6° 9190 16° 5975 7° 8475 17° 1276 8° 1655 18° 9286 9° 4562 19° 7006 10° 1435 20° 0539

¿Qué significa soñar con La Bocha?

Soñar con La Bocha suele simbolizar enfoque y dirección hacia una meta concreta. También puede reflejar necesidad de control y de canalizar mejor tu energía.

Si aparece en un contexto de juego o competencia, alude a estrategia y presión por rendir. En algunos lugares “la bocha” es la cabeza, lo que sugiere sobrecarga mental y deseo de claridad.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.