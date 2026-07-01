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Durante este miércoles, 1 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:
- A la cabeza: 1889 - La Rata
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 1 de julio
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|1889
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|5271
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|1989
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|3°
|3115
|13°
|1853
|4°
|5027
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|6219
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|9595
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|8617
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|1859
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|4507
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|6455
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|8741
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|1218
|19°
|9499
|10°
|0992
|20°
|1226
¿Qué significa soñar con La Rata?
Soñar con La Rata advierte de traiciones, chismes o ambientes tóxicos; invita a actuar con cautela y a cuidar tus recursos.
También simboliza astucia y supervivencia, recordando tu capacidad de adaptarte y hallar oportunidades en lo adverso.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.