Durante este miércoles, 1 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 1889 - La Rata

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 1 de julio

1° 1889 11° 5271 2° 1989 12° 4116 3° 3115 13° 1853 4° 5027 14° 6219 5° 2108 15° 9595 6° 8617 16° 4203 7° 1859 17° 4507 8° 6455 18° 8741 9° 1218 19° 9499 10° 0992 20° 1226

¿Qué significa soñar con La Rata?

Soñar con La Rata advierte de traiciones, chismes o ambientes tóxicos; invita a actuar con cautela y a cuidar tus recursos.

También simboliza astucia y supervivencia, recordando tu capacidad de adaptarte y hallar oportunidades en lo adverso.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.