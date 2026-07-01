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Durante este miércoles, 1 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

  • A la cabeza: 1889 - La Rata

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 1 de julio

 1889 11° 5271 
 2°1989 12° 4116
 3°3115 13° 1853 
 4°5027 14° 6219 
 5°2108 15° 9595 
 6°8617 16° 4203 
 7°1859 17° 4507 
 8°6455 18° 8741 
 9°121819° 9499 
 10°0992 20° 1226 

¿Qué significa soñar con La Rata?

Soñar con La Rata advierte de traiciones, chismes o ambientes tóxicos; invita a actuar con cautela y a cuidar tus recursos.

También simboliza astucia y supervivencia, recordando tu capacidad de adaptarte y hallar oportunidades en lo adverso.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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