En esta noticia

Durante este martes, 19 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

  • A la cabeza: 0123 - Cocinero

Te puede interesar

Llegan los nuevos aviones de dos pisos que van a revolucionar los vuelos: serán exclusivos para 850 pasajeros y esto costarán los boletos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 19 de mayo

 0123 11° 5596 
 2°6193 12° 7624
 3°2805 13° 9956 
 4°2735 14° 4668 
 5°4496 15° 9183 
 6°5739 16° 5069 
 7°8205 17° 7407 
 8°4444 18° 6708 
 9°749019° 2899 
 10°9427 20° 9570 

¿Qué significa soñar con Cocinero?

Soñar con el Cocinero simboliza creatividad y cuidado: transformar ideas en algo útil, nutrir vínculos y dar forma a proyectos personales.

Según el tono del sueño, indica orden y progreso o, si es caótico, estrés y exceso de tareas; también invita a atender tu alimentación y hábitos.

Te puede interesar

Construyen un río artificial de 145 km para llevar agua a una de las zonas más secas de la región

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

Te puede interesar

El país de América Latina con mejor calidad de vida que supera incluso a potencias mundiales