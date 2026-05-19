Durante este martes, 19 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 0123 - Cocinero

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 19 de mayo

1° 0123 11° 5596 2° 6193 12° 7624 3° 2805 13° 9956 4° 2735 14° 4668 5° 4496 15° 9183 6° 5739 16° 5069 7° 8205 17° 7407 8° 4444 18° 6708 9° 7490 19° 2899 10° 9427 20° 9570

¿Qué significa soñar con Cocinero?

Soñar con el Cocinero simboliza creatividad y cuidado: transformar ideas en algo útil, nutrir vínculos y dar forma a proyectos personales.

Según el tono del sueño, indica orden y progreso o, si es caótico, estrés y exceso de tareas; también invita a atender tu alimentación y hábitos.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.