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Durante este martes, 19 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 0123 - Cocinero
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 19 de mayo
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¿Qué significa soñar con Cocinero?
Soñar con el Cocinero simboliza creatividad y cuidado: transformar ideas en algo útil, nutrir vínculos y dar forma a proyectos personales.
Según el tono del sueño, indica orden y progreso o, si es caótico, estrés y exceso de tareas; también invita a atender tu alimentación y hábitos.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.