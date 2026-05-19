Este martes, 19 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 8319 - Pescado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 19 de mayo

1° 8319 11° 4201 2° 7423 12° 4306 3° 0400 13° 0552 4° 6512 14° 0982 5° 2980 15° 9853 6° 0483 16° 1962 7° 7942 17° 8912 8° 3583 18° 2739 9° 3861 19° 1834 10° 8719 20° 4843

¿Qué significa soñar con Pescado?

Soñar con el Pescado suele asociarse con abundancia, oportunidades y fertilidad; también con la intuición y mensajes del inconsciente. Si el pez nada en agua clara, indica fluidez emocional y buena fortuna.

En cambio, un Pescado muerto o en agua turbia puede señalar bloqueos, decepciones o recursos desaprovechados. El tamaño, color y tu reacción en el sueño matizan el mensaje personal.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.