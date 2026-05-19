Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 19 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 9789 - La Rata

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 19 de mayo

1° 9789 11° 8065 2° 1125 12° 6037 3° 4272 13° 0392 4° 4287 14° 9726 5° 1766 15° 4935 6° 0745 16° 3758 7° 1950 17° 1724 8° 2712 18° 0637 9° 3915 19° 6604 10° 0526 20° 1417

¿Qué significa soñar con La Rata?

Soñar con La Rata suele señalar desconfianza, problemas ocultos o sensación de que algo “roa” tu tranquilidad; invita a revisar entornos y vínculos.

También simboliza supervivencia y astucia: puede avisar que, con ingenio y prudencia, superarás obstáculos y aprovecharás recursos desapercibidos.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.