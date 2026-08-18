La Quiniela de Entre Ríos realizó este martes, 18 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 7104 - La cama

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 18 de agosto

1° 7104 11° 2731 2° 8530 12° 9944 3° 8873 13° 4612 4° 7604 14° 7921 5° 0878 15° 7328 6° 1193 16° 5843 7° 0056 17° 9604 8° 1366 18° 6664 9° 7076 19° 2306 10° 6607 20° 5499

¿Qué significa soñar con La cama?

Soñar con la cama simboliza descanso, refugio emocional y necesidad de intimidad; invita a detenerse y recargar energía.

Su estado refleja tu interior: una cama desordenada indica inquietud o conflictos y una cama limpia sugiere paz y renovación.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.