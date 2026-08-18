Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 18 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 1223 - Cocinero

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 18 de agosto

1° 1223 11° 1263 2° 9357 12° 4958 3° 1204 13° 7469 4° 5663 14° 7216 5° 4623 15° 4790 6° 4945 16° 1015 7° 2693 17° 6377 8° 2632 18° 9802 9° 9436 19° 8001 10° 9082 20° 0846

¿Qué significa soñar con Cocinero?

Soñar con el Cocinero representa creatividad, cuidado y la capacidad de transformar ideas en resultados; indica que estás “preparando” proyectos o relaciones con paciencia.

También puede reflejar deseo de orden y control en tu vida diaria, o la necesidad de nutrirte mejor en lo emocional, mental o físico.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.