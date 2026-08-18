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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 18 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 1223 - Cocinero
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 18 de agosto
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|8001
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|9082
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|0846
¿Qué significa soñar con Cocinero?
Soñar con el Cocinero representa creatividad, cuidado y la capacidad de transformar ideas en resultados; indica que estás “preparando” proyectos o relaciones con paciencia.
También puede reflejar deseo de orden y control en tu vida diaria, o la necesidad de nutrirte mejor en lo emocional, mental o físico.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.