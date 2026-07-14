Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 14 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 0546 - Tomates

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 14 de julio

1° 0546 11° 8774 2° 5647 12° 7305 3° 5287 13° 7397 4° 0712 14° 5485 5° 6102 15° 3564 6° 2438 16° 4058 7° 1489 17° 2750 8° 6603 18° 6633 9° 0177 19° 5049 10° 0693 20° 2447

¿Qué significa soñar con Tomates?

Soñar con los Tomates simboliza vitalidad, abundancia y buenas noticias en el ámbito personal o laboral.

Si están frescos, anuncian oportunidades; si están podridos o verdes, advierten demoras, conflictos o decepciones.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.