Este martes, 14 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 8808 - Incendio

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 14 de julio

1° 8808 11° 1641 2° 0750 12° 8125 3° 6309 13° 1741 4° 4126 14° 7334 5° 4045 15° 8348 6° 1922 16° 6873 7° 3822 17° 3212 8° 6017 18° 3626 9° 8133 19° 3054 10° 5029 20° 8399

¿Qué significa soñar con Incendio?

Soñar con incendio simboliza transformación intensa, pasión o purificación; sugiere cierres necesarios y energía que pide canalizarse.

Si el fuego está fuera de control, advierte estrés, enojo o riesgos; invita a proteger lo valioso y actuar con prudencia.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.