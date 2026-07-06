La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 6 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 6634 - La Cabeza

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 6 de julio

1° 6634 11° 9893 2° 7053 12° 3143 3° 2674 13° 5587 4° 1467 14° 3126 5° 7053 15° 5696 6° 7018 16° 8413 7° 0979 17° 0187 8° 2086 18° 3941 9° 6629 19° 0167 10° 2425 20° 7499

¿Qué significa soñar con La Cabeza?

Soñar con la cabeza simboliza la mente, las ideas y la identidad; señala necesidad de claridad, ordenar pensamientos y tomar decisiones con lógica e intuición.

Una cabeza pesada, herida o desproporcionada sugiere estrés o ego; una cabeza despejada y serena indica enfoque, autoconocimiento y liderazgo.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.