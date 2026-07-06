En esta noticia

La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 6 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

  • A la cabeza: 6634 - La Cabeza

Te puede interesar

Es oficial: las autoridades visitarán casa por casa para verificar la existencia de los titulares de pensiones o les darán de baja la prestación en Colombia

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 6 de julio

 6634 11° 9893 
 2°7053 12° 3143
 3°2674 13° 5587 
 4°1467 14° 3126 
 5°7053 15° 5696 
 6°7018 16° 8413 
 7°0979 17° 0187 
 8°2086 18° 3941 
 9°662919° 0167 
 10°2425 20° 7499 

¿Qué significa soñar con La Cabeza?

Soñar con la cabeza simboliza la mente, las ideas y la identidad; señala necesidad de claridad, ordenar pensamientos y tomar decisiones con lógica e intuición.

Una cabeza pesada, herida o desproporcionada sugiere estrés o ego; una cabeza despejada y serena indica enfoque, autoconocimiento y liderazgo.

Te puede interesar

Fin de las canas | El tinte casero y libre de químicos que recupera la melanina del cabello: aporta suavidad natural y brillo al instante

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Mezclar aceite de oliva, cáscaras de limón y canela: para qué sirve y por qué lo recomiendan