Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 6 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 5343 - Balcón

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 6 de julio

1° 5343 11° 8696 2° 7331 12° 4600 3° 9263 13° 9021 4° 4346 14° 6221 5° 2076 15° 2523 6° 3175 16° 4245 7° 6147 17° 7955 8° 3991 18° 0935 9° 4359 19° 5251 10° 9426 20° 3064

¿Qué significa soñar con Balcón?

Soñar con el Balcón sugiere necesidad de ganar perspectiva, tomar distancia y observar tu vida desde un punto seguro.

También puede indicar deseo de reconocimiento o conexión social; si hay miedo a caer, refleja inseguridad y cautela ante decisiones importantes.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.