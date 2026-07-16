La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 16 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 9538 - Piedras

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 16 de julio

1° 9538 11° 1159 2° 6252 12° 9573 3° 3520 13° 9078 4° 6526 14° 1396 5° 4372 15° 5478 6° 8654 16° 7088 7° 5103 17° 4672 8° 7680 18° 6050 9° 3174 19° 2675 10° 8394 20° 9598

¿Qué significa soñar con Piedras?

Soñar con piedras suele representar fortaleza, estabilidad y resistencia; indica bases sólidas o la necesidad de firmeza ante decisiones.

Si las piedras bloquean el camino, simbolizan cargas u obstáculos; si son pulidas o valiosas, apuntan a logros, aprendizaje y paciencia.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.